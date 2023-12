Mick Jagger si concede una pausa in Sicilia tra musica e bellezza /foto

Inserito da (Admin), domenica 17 dicembre 2023 14:34:53

Mentre il successo dell'ultimo album dei Rolling Stones, "Hackney Diamonds", continua a crescere, Mick Jagger ha deciso di prendersi una meritata pausa, scegliendo l'Italia e in particolare la Sicilia come sua destinazione di relax. Il celebre frontman della band ha condiviso su social media alcune immagini del suo soggiorno, catturando l'essenza di luoghi storici come Siracusa e Noto.

Questo periodo di riposo segue il lancio dell'album "Live" di "Hackney Diamonds", registrato al Racket di New York.

Jagger, che ha compiuto 80 anni a luglio, sembra trovare nella Sicilia un luogo ideale per ricaricare le batterie in vista del prossimo tour americano della band, previsto per la primavera/estate del 2024.

Le foto pubblicate da Jagger lo ritraggono in luoghi simbolici come Piazza Duomo a Siracusa, il parco archeologico, e davanti a un peschereccio, rivelando un lato più personale e riflessivo del musicista. Questo soggiorno non è il primo per Jagger in Italia, che già in passato ha mostrato un particolare affetto per il paese, come evidenziato dalla sua recente visita a Firenze, tenuta sotto stretto riserbo.

Fonti vicine al cantante, citate dalla redazione on line di Rai News, rivelano che il soggiorno fiorentino, condiviso per alcuni giorni anche con il chitarrista Keith Richards, sia stato dedicato alla scrittura di nuovi brani.

Il lavoro si sarebbe svolto nell'esclusiva Villa Cavalli, dotata di uno studio di registrazione di primo livello, "Heavy Soul Darling", di Daniele Cavalli, figlio dello stilista Roberto Cavalli.

La Sicilia, in particolare, è diventata una meta ricorrente per Jagger. Durante il lockdown per la pandemia, ha trascorso un periodo sull'isola, fruttando la scrittura del brano "Eazy Sleazy", registrato a distanza con Dave Grohl. Anche se non confermato ufficialmente, si vocifera che Jagger abbia acquistato una casa nel borgo marinaro di Portopalo di Capo Passero, segno di un legame sempre più profondo con questa terra.

La passione di Jagger per la Sicilia e la sua riservatezza durante questi soggiorni evidenziano un aspetto meno conosciuto del famoso cantante, un lato intimo e legato alla ricerca di ispirazione e tranquillità in un contesto ricco di storia e cultura. Con il prossimo tour all'orizzonte, i fan dei Rolling Stones possono solo aspettarsi che queste pause creative portino a nuova musica entusiasmante e innovativa.

Foto: Instagram Mick Jagger

Fonte: Rai News