Giuseppe Borrelli lascia Salerno: guiderà la Procura della Repubblica di Reggio Calabria

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 24 luglio 2025 15:53:18

La Commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura ha designato all'unanimità Giuseppe Borrelli, attuale Procuratore della Repubblica di Salerno, alla guida della Procura di Reggio Calabria. Un incarico di assoluto rilievo, che vedrà il magistrato 65enne prendere il posto lasciato vacante nel 2024 da Giovanni Bombardieri, trasferito a Torino.

Per Borrelli, che nel suo percorso professionale ha già ricoperto il ruolo di Procuratore aggiunto a Catanzaro nel 2014, si tratta di un ritorno nella difficile e strategica realtà giudiziaria calabrese. Dopo l'esperienza a Catanzaro, infatti, era rientrato a Napoli come coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il quinquennio salernitano - iniziato nel 2019 - si chiude con un bilancio ricco di azioni e risultati. Sotto la sua guida, la Procura di Salerno ha riaperto e portato avanti il complesso fascicolo sull'omicidio del sindaco Angelo Vassallo, una delle pagine ancora oscure della recente cronaca nazionale.

Nel corso del suo mandato, Borrelli ha inoltre affrontato importanti indagini su fenomeni come il cosiddetto "click day", relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso pratiche fittizie, e si è distinto per il lavoro sulla sicurezza del porto di Salerno, richiedendo strumentazioni avanzate per il controllo delle merci.

Sotto la sua direzione, la Procura ha anche indagato sull'incendio dei rifiuti provenienti dalla Tunisia nel sito di Persano, e ha messo nel mirino numerosi episodi di mala gestio nella pubblica amministrazione, tra cui le inchieste che hanno coinvolto il Comune di Salerno, la Provincia e il cosiddetto "sistema Cilento", culminate nell'arresto di Franco Alfieri.

Il saluto ufficiale alla stampa è in programma per lunedì 28 luglio alle ore 9.30, nella sala riunioni del 10° piano della Torre "Nicola Giacumbi" presso il Tribunale di Salerno. Un'occasione per congedarsi da una città dove ha lasciato un segno profondo nella macchina della giustizia.