Esercito, cambio al Raggruppamento “Campania”: Salvatore Abbate è il nuovo comandante

Atrani, 19 Dicembre 2023 - Amalfi Re, l'agenzia immobiliare di lusso che ha fatto della Costiera Amalfitana il suo palcoscenico esclusivo per un decennio, si appresta a festeggiare l'inaugurazione della nuova sede. Il 21 Dicembre, a partire dalle 15:30, la nuova sede in via Francesco Maria Pansa 7 ad...