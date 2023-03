Al via il voto per eleggere il "Borgo dei borghi", a rappresentare la Campania c'è Cetara /COME VOTARE

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 13 marzo 2023 11:54:00

Da ieri, 12 marzo, e per due settimane si può votare per il borgo più bello di Italia nel format "Il borgo dei borghi", all'interno del programma "Kilimangiaro", che va in onda su Raitre. A rappresentare la Campania è stato scelto un borgo della Costa d'Amalfi, Cetara.

Si può votare fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, una volta al giorno e per una sola preferenza, ma per tutto il tempo previsto. Nella puntata della serata di Pasqua avverrà la proclamazione del "Borgo dei borghi".

Basta andare sul sito www.rai.it/borgodeiborghi e registrarsi su Raiplay indicando username, password e indirizzo e-mail (in automatico saresti indirizzati alla modalità di registrazione che è gratuita).

«Cetara è l'unico borgo scelto per rappresentare la Campania e abbiamo bisogno del vostro sostegno e voto per garantire la nostra vittoria. La nostra identità è rappresentativa non solo del nostro paese, ma di un intero territorio racchiuso tra il mare e le montagne, intriso di cultura e tradizioni», ha detto il Sindaco Fortunato Della Monica.