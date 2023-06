Nuovi traguardi per ACI Salerno in Molise e in Sicilia

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 6 giugno 2023 14:47:29

Un altro fine-settimana all'insegna delle soddisfazioni per l'Automobile Club Salerno. I piloti con licenza sportiva e tessera Aci rilasciata dall'Ente di Via Vicinanza presieduto dal Sen. Ing. Vincenzo Demasi si sono distinti, infatti, in maniera brillante in entrambe le competizioni in cui hanno preso parte nel week-end tra il 2 e il 4 giugno scorsi. Un pilota impegnato nella XXXVIII Coppa Val D'Anapo - Sortino e sei driver in gara al 30° Slalom Città di Campobasso.

In Sicilia, per la gara valida come quarto round del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e secondo di Campionato Siciliano, si è distinto nella cronoscalata XXXVIII Coppa Val D'Anapo - Sortino il sempre forte e veloce driver salernitano Gabriele Mauro che su Porsche 997 Gt3 Cup si rende protagonista di un eccellente assolo nel Gruppo GT GTCup.

Risultati grandiosi arrivano anche dal Molise. Nel 30° Slalom Città di Campobasso, quarta prova ufficiale del Campionato Italiano Slalom, ad ottenere risultati degni di lode sono diversi driver con licenza sportiva e tessera ACI Salerno. Ottime le prestazioni nelle 3 manche di gara per Giuseppe Esposito che conquista una più che meritata 2^ piazza nel Gruppo VTS KC al volante di grintosa e precisa Kart Cross 600 Suzuki. Con una vettura gemella sale sul terzo gradino del podio nello stesso Gruppo un altro driver salernitano: Fabio Gargiulo, prestante e sempre attento driver detentore, del resto, del meritato titolo 2022 Coppa Slalom 3^ zona Gr VST Monoposto.

Ancora a Campobasso performance impeccabile e sempre al top per Mauro Paolillo che, nonostante una noia nella seconda manche, riesce ad arpionare il secondo posto tra il corposo Gruppo delle SS, ottenendo anche la vittoria di Classe tra le S5 al volante della Peugeot 106. Tra le SS si distingue anche Maria Grimaldi, la precisa e costante driver con licenza ACI Salerno, grazie alle sue prestazioni nelle tre manche di gara, riesce a conquistare il secondo posto nella Classe S3, ottenendo anche il secondo posto nella Categoria Dame.

Conclude il grande tripudio di traguardi per l'Automobile Club Salerno anche Antonino Marzuillo che, protagonista di tre performance al top, riesce a conquistare il 3° gradino del podio tra le prestanti vetture del Gruppo E1ITA grazie alla Renault Clio RS, con al quale si aggiudica anche il secondo posto nella Classe E1 2000. A causa di una noia già dalla prima manche, devono invece rimandare la sfida al prossimo appuntamento di stagione Eugenio Barbone e la "sua" Radical SR4-Suzuki.