PNRR, in Campania programma GOL coinvolge 81mila lavoratori: domande al Centro per l’Impiego di Maiori entro il 31 agosto

Scritto da (PNo Editorial Board), martedì 23 agosto 2022 12:34:59

Ultimo aggiornamento martedì 23 agosto 2022 12:39:10

Il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoro) è un'azione di riforma triennale (2022-2025) prevista dal PNRR italiano destinata a particolari categorie di lavoratori e alle persone disoccupate senza sostegni al reddito, con l'obiettivo di mettere in campo politiche attive integrate con la formazione e con l'inserimento lavorativo per migliorare l'occupabilità dei lavoratori e facilitarne le transizioni occupazionali.

In Regione Campania il programma prevede per il 2022 il coinvolgimento di 81mila lavoratori, che saranno chiamati ad un primo incontro nei Centri per l'Impiego per precisare, integrare e completare la registrazione dei propri dati personali e professionali, e completare la profilazione qualitativa di occupabilità.

La Responsabile del Centro per l'Impiego di Maiori Loredana Mauro invita i cittadini della Costa d'Amalfi iscritti agli elenchi e in stato di disoccupazione che siano interessati a manifestare la propria volontà di essere invitati ad un primo incontro.

Per farlo, basta spedire entro il 31 agosto prossimo una mail all'indirizzo cpimaiori.servizi@regione.campania.it , precisando nell'oggetto "PROGRAMMA GOL" e inserendo nel testo della mail il proprio nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare.

L'invito con la data e l'ora dell'incontro perverrà tramite mail o sms.

Questa comunicazione NON è rivolta ai cittadini che hanno un rapporto di lavoro in corso alla fine del quale presenteranno domanda NASPI. Per questa categoria la profilazione sarà effettuata durante l'abituale procedura di sottoscrizione del Patto di Servizio.