Successo travolgente per il concerto del quartetto d'archi "Montico" di Vittorio Veneto

Atrani - La serata del 2 agosto sarà ricordata dagli appassionati di musica e poesia che hanno avuto la fortuna di assistere al concerto del quartetto d'archi "Montico" di Vittorio Veneto. Nella suggestiva cornice di un tramonto atranese di inizio agosto, fino alle prime ombre della sera, le melodie impeccabili dei musicisti hanno risuonato con una potenza emotiva straordinaria, creando un'atmosfera di perfetta simbiosi tra arte e natura.

Il concerto, organizzato con grande cura dal prof. Maurizio Ruggiero e dalla Consigliera delegata alla Cultura del Comune di Atrani, la professoressa Lucia Ferrigno, è stato un successo travolgente. Non solo per la qualità tecnica del quartetto "Montico", ma anche per il florilegio di brani e poesie selezionate e lette magistralmente dallo stesso Ruggiero. Le sue parole, intrecciate con le note degli archi, sono penetrate nell'animo degli astanti, regalando momenti di profonda riflessione e pura bellezza.

Un sogno d'estate, un cammino onirico e intellettuale attraverso alcune delle musiche più belle di tutti i tempi, che ha saputo toccare corde emotive profonde e risvegliare antiche suggestioni. La serata è stata un chiaro esempio di come la cultura possa diventare un ponte tra le persone e il mondo circostante, unendo generazioni e storie diverse in un unico abbraccio artistico.

Gli organizzatori hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento.