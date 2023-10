Workshop ENIT BeNeLux: operatori comparto turistico possono partecipare allo Stand Regione Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 13 ottobre 2023 16:55:59

Con decreto dirigenziale n. 724 del 6 ottobre 2023 la Regione Campania ha approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a partecipare al Workshop ENIT BeNeLux che si terrà a Bruxelles e Amsterdam rispettivamente il 20 e 21 novembre 2023.

Gli operatori economici del comparto turistico operanti nel segmento Leisure, Active interessati ad essere accreditati presso le postazioni riservate alla Regione Campania alla suddetta manifestazione, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente via posta elettronica all'indirizzo pec fiereturismo@pec.regione.campania.it entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, tel. 0817968784 o via e-mail all'indirizzo: manifestazionifieristiche@regione.campania.it