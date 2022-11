Turismo escursionistico. Al via Sorrento Walks: itinerari, natura e cultura a portata di clic

Inserito da (PNo Editorial Board), domenica 6 novembre 2022 08:10:32

Ultimo aggiornamento domenica 6 novembre 2022 08:10:32

Un sito internet in tre lingue, pagine social, app per smartphone e mappe gpx. Per i meno tecnologici, cartine disponibili presso gli info point cittadini. E poi iniziative, eventi, passeggiate, visite guidate alla scoperta di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense. Sono i numeri di Sorrento Walks, l'iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da Penisolaverde, dedicata ai camminatori ed a quanti vogliono scoprire le bellezze nascoste del territorio di Sorrento e dei suoi dintorni.

All'incontro sono intervenuti il sindaco, Massimo Coppola, il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, il cartografo Giovanni Visetti, pioniere dell'escursionismo in penisola sorrentina, il campione di marcia e docente alla Scuola dello Sport del Coni, Arturo Di Mezza, e il direttore di Penisolaverde, Luigi Cuomo.

"Con questo progetto vogliamo valorizzare tanti luoghi e angoli del territorio, spesso meno conosciuti - ha evidenziato il sindaco Coppola -. In questo modo puntiamo sia a rafforzare l'offerta turistica del territorio, ma anche e soprattutto spronare i nostri concittadini a vivere al meglio la nostra città, ed il territorio circostante. Camminare fa bene alla salute. Camminare a Sorrento fa bene anche al cuore".

Al racconto di Visetti, che ha ricordato gli inizi del "Progetto Tolomeo", di cui fa parte l'attuale Sorrento Walks, è seguito l'intervento di Di Mezza, che ha sottolineato i benefici del camminare sull'equilibrio psico-fisico di ogni individuo.

Nel corso della presentazione, il direttore Cuomo ha illustrato i contenuti del sito web www.sorrentowalks.com anticipando l'intenzione di creare anche una rete di itinerari tematici, sempre con l'obiettivo di stimolare la curiosità di cittadini e turisti.

"A poco più di un mese dall'attivazione oltre duemila utenti da 31 paesi del mondo, da quattro continenti, Europa, Asia, Oceania, America, hanno interagito con il sito web - ha dichiarato -. Con queste premesse siamo certi che diventerà un punto di riferimento nel panorama escursionistico internazionale, soprattutto quando si aprirà a tutto il territorio della penisola sorrentina".

A seguire, si è tenuta l'inaugurazione del circuito numero 11, denominato "Mura e porte di Sorrento", che attraversa il centro urbano nella sua parte meno affollata, con il passaggio presso 23 punti di interesse, alcuni dei quali insoliti e poco conosciuti.