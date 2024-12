Turismo, Amalfi conquista Cannes e la Costa Azzurra

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 7 dicembre 2024 09:16:40

L'innovativo modello di Amalfi per un Turismo più sostenibile e autentico conquista Cannes e i grandi buyers internazionali. Il Comune e la DMO Visit Amalfi sono stati protagonisti della ILTM Cannes 2024, una delle più importanti fiere di settore del lusso in cui si danno appuntamento espositori nazionali ed internazionali dei segmenti ‘Crociere, Lusso, Viaggi di lusso, Turismo' svoltasi dal 3 al 5 dicembre presso il celebre Palais des Festival et des Congrès de Cannes. A rappresentare Amalfi in fiera anche gli hotel 5 stelle presso gli stand dei loro gruppi: Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, Borgo Sant'Andrea, Hotel Miramalfi e Hotel Santa Caterina che da sempre si contraddistinguono per i loro elevati standard di qualità, autenticità, attenzione e accoglienza.

«Si intensifica la nostra azione, incentivando la presenza di Amalfi attraverso i più importanti Saloni internazionali del lusso per presentare la nostra offerta turistica - spiega il Sindaco Daniele Milano - Il nostro obiettivo è promuovere la destinazione Amalfi e gli operatori della Rete di destinazione Amalfi Experience, attraverso una comunicazione integrata. Comunicazione integrata, identità e autenticità per tutelare il brand Amalfi Coast, a cui spesso vengono associate località non appartenenti alla Divina, causando confusione in primis nei buyer e inevitabilmente anche per il turista, il cui sogno è quello di visitare la Costiera Amalfitana. Altra finalità è promuovere il turismo durante tutto l'anno, evitando il sovraffollamento dei mesi estivi e garantire un equilibrio tra sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale».

Si ampliano i mercati che guardano con interesse ad Amalfi: oltre a rapporti consolidati con Stati Uniti, Regno Unito, Canada, in tanti desiderano, almeno una volta nella vita, visitare Amalfi, a partire dalle altre destinazioni italiane ed europee come la Francia e la Polonia, ma anche Emirati Arabi e Lituania, e area asiatica: oltre alla Cina e al Giappone, più stabili sono i rapporti anche con l'India.

Oltre all'interesse condiviso da tutti i buyer verso Amalfi e la sua offerta ricettiva, ristorativa ed esperienziale è emersa anche la propensione all'allungamento della stagione nei mesi di novembre e dicembre nonché la richiesta di esperienze sempre più differenziate, segmentate e autentiche.

Una fitta agenda di appuntamenti con tour operator e operatori del settore, che hanno scelto di incontrare la DMO Visit Amalfi per l'affidabilità, la trasparenza e la competenza. Molto apprezzato è stato il portale di destinazione (www.visitamalfi.info) che diventa uno strumento di supporto per i buyer in fase di pianificazione e promozione della Repubblica Marinara.

Si conferma anche il viaggiatore ‘tipo', che preferisce viaggiare da solo o in piccoli gruppi: ogni viaggio diventa personale, con un programma attentamente studiato e programmato. Ci sono poi le coppie in luna di miele o i piccoli gruppi di amici.

Le principali richieste rivolte alla DMO Visit Amalfi si concentrano principalmente su ristoranti Michelin, gourmet e tradizionali, esperienze esclusive in forma privata, hotel a 4, 5 e 5 stelle lusso e ville private dotate di tutti i comfort. Grande attenzione è stata rivolta, in maniera sempre più rilevante, al concetto di benessere associato alla vacanza: il well being, tra natura, sport, esperienze outdoor, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

A seconda delle esigenze emerse dai vari dei buyer, la DMO Visit Amalfi ha presentato l'ampia offerta promossa dai partner della Rete di destinazione Amalfi Experience che, ad oggi, conta circa 80 operatori tra strutture alberghiere, extra alberghiere, ristoranti e fornitori di esperienze e servizi.