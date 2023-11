Sul Lago Maggiore tra 24 e 25 novembre il primo “Forum Internazionale del Turismo”

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 18 novembre 2023 12:26:48

Il prossimo 24-25 novembre si terrà a Baveno (Lago Maggiore) il primo "Forum internazionale del turismo". Un appuntamento, organizzato dal ministero del Turismo e fortemente voluto dal ministro Daniela Santanchè, per porre l'accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto che rappresenta, direttamente e indirettamente, il 13% del Pil nazionale.

"Visione, azione, futuro sono le tre parole chiave di un appuntamento che riunisce a Baveno i colleghi ministri e i ministri di Paesi esteri insieme ai principali attori della filiera turistica e alle nuove generazioni per mettere al centro delle politiche del governo il comparto, valorizzandone la sua trasversalità e la molteplicità dei soggetti coinvolti. L'evento è l'occasione ideale per avviare una valutazione condivisa e partecipata sull'impatto turistico di ciascuna attività su economia, cultura e società, affinché si ragioni, come ‘Sistema Italia', sulla centralità di un'industria costituita da famiglie, imprese, aziende italiane che rappresentano il nostro cuore pulsante, l'anima dell'Italia, la passione, l'orgoglio e l'autenticità di quello stile italiano invidiato, apprezzato e ricercato da tutti, nel mondo". Commenta così il ministro del Turismo Daniela Santanchè il lancio dell'iniziativa che vedrà presente, il pomeriggio del 24, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In apertura, dopo i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'intervento del ministro Daniela Santanchè delineerà lo stato dell'arte del comparto e illustrerà le attività programmatiche del ministero. Presenti anche gli assessori regionali con delega al Turismo, che saliranno sul palco, al momento dell'apertura, insieme al ministro.

Si alterneranno, nella due giorni dedicata al turismo, moderati dai giornalisti Nicola Porro e Paolo Del Debbio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Previsti gli interventi di ministri e istituzioni di Paesi Esteri.

Ad affiancare i ministri nei vari panel previsti in questa due giorni sul Lago Maggiore, ci saranno i rappresentanti nazionali e internazionali del mondo imprenditoriale, dell'associazionismo, della cultura, del turismo in ogni sua declinazione, con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'eccellenza italiana di ciascun settore e partire da quella per programmare insieme il presente e il futuro, tenendone in considerazione sfide e opportunità.

Proprio la visione del domani sarà il filo rosso che collegherà ciascun momento di confronto in programma.