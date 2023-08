Strada chiusa a Maiori, Federalberghi: «Decisione improvvisa. Scorrettezza per le imprese ricettive della Costiera Amalfitana»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 24 agosto 2023 15:02:36

«L'improvvisa chiusura al traffico della Strada Statale Amalfitana, dalle 8 alle 16, tra Maiori e Cetara rappresenta uno schiaffo ai turisti che affollano la provincia di Salerno e costituisce, per la totale assenza preventiva di confronto ed informazioni con cui è avvenuta, una grave ed insanabile scorrettezza nei confronti di tutte le imprese ricettive della costiera amalfitana e dell'intera provincia di Salerno».

È quanto dichiara in una nota Antonio Ilardi, Presidente Federalberghi Salerno, che aggiunge: «Abbiamo, infatti, appreso dei lavori unicamente dagli organi di informazione e solo il giorno prima dell'inizio degli stessi, abbiamo ricevuto, nelle scorse ore, informazioni disorganiche e frammentarie sui trasporti alternativi attivati, abbiamo registrato e continuiamo a registrare lo sconcerto di visitatori e operatori del settore per opere intraprese senza alcun preavviso ed in pieno agosto».

«Indipendentemente dall'urgenza o meno delle attività, contestiamo vibratamente l'assenza di ogni sensibilità e di qualsiasi capacità di programmazione delle Istituzioni, che stanno causando al nostro Territorio, con questo provvedimento, un enorme danno di immagine ed un significativo danno economico. Siamo solidali con gli imprenditori che in queste ore hanno fatto sentire la propria voce e richiediamo l'urgente riattivazione della circolazione anche potenziando le risorse umane e i mezzi impegnati nei turni di lavorazione», chiosa Ilardi.

