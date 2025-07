Il 17 e 18 luglio gli “Stati Generali della Bellezza” a Cava de' Tirreni

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 15 luglio 2025 15:00:41

Promuovere modelli di sviluppo locale sostenibile, attivare lo scambio di buone pratiche e rafforzare il ruolo degli enti locali nella promozione di un turismo rispettoso, consapevole e "green": sono queste le finalità degli "Stati Generali della Bellezza", l’appuntamento promosso da ALI - Autonomie Locali Italiane in programma giovedì 17 e venerdì 18 luglio a Cava de’ Tirreni (Sa), e nello specifico al Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, sito al Corso Umberto I 167.

Questa mattina, lunedì 14 luglio 2025 la presentazione dell’iniziativa al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, alla quale hanno preso parte Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, Mimmo Volpe, Presidente Regionale ALI - Autonomie Locali Italiane nonché Sindaco di Bellizzi, e Armando Lamberti, Consigliere comunale delegato alla Cultura.

«Accogliere a Cava de’ Tirreni gli "Stati Generali della Bellezza" è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. La nostra città, con la sua storia millenaria, i suoi luoghi di cultura, di fede e di natura, rappresenta un esempio concreto di come la bellezza possa essere identità, motore di sviluppo e opportunità di futuro - ha commentato il Sindaco Vincenzo Servalli -. Siamo felici di ospitare un confronto così ricco e partecipato, che pone al centro i territori e le comunità, per costruire insieme una rete nazionale capace di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Ringrazio tutti gli organizzatori e i partecipanti: Cava de’ Tirreni sarà all’altezza di questa sfida, pronta a mostrare e condividere la sua idea di bellezza».

Oltre centocinquanta saranno gli Amministratori, Sindaci e Assessori alla cultura e al turismo attesi a Cava de’ Tirreni da tutta Italia, tra cui Roberto Gualtieri (Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale), Gaetano Manfredi (Presidente ANCI e Sindaco di Napoli), Elena Carnevali (Sindaca di Bergamo), i Sindaci di alcuni Comuni Gemellati con Cava de' Tirreni, come Dimitrios Axourgos (Sindaco di Schwerte), Lazaros Aslanidis (Vicesindaco di Veria) e José María Hernández García (Sindaco di Cuacos de Yuste), e tantissime altre personalità politiche. «Gli Stati Generali della Bellezza rappresentano un momento fondamentale per riaffermare il ruolo strategico dei territori e delle amministrazioni locali nella valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del nostro Paese - ha dichiarato Mimmo Volpe, Presidente Regionale ALI -. Come ALI Campania crediamo fermamente che la bellezza non sia solo un’eredità da custodire, ma una risorsa da mettere al centro delle politiche di sviluppo, coesione e innovazione. Siamo orgogliosi che questa importante iniziativa si svolga a Cava de’ Tirreni, città simbolo di armonia tra storia, comunità e visione del futuro. Ringrazio il Sindaco Servalli, le istituzioni coinvolte e tutti coloro che stanno contribuendo a costruire una rete nazionale della bellezza, fondata sulla partecipazione e sulla progettualità condivisa».

Il programma dei lavori sarà aperto giovedì 17 luglio alle ore 10.00, presso il Complesso Monumentale di San Giovanni, dai saluti istituzionali a cura di Valerio Lucciarini De Vincenzi (Segretario Generale ALI), Vincenzo Servalli (Sindaco di Cava de’ Tirreni), Mimmo Volpe (Presidente ALI Campania e Sindaco di Bellizzi), con l'introduzione a cura di Andrea Marrucci (Vicepresidente nazionale ALI e Sindaco di San Gimignano). Si susseguiranno, poi, una serie di panel fino alla pausa pranzo delle ore 13.30.

Al pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.30 fino alle ore 18.00, dopodichè tutti gli ospiti si dirigeranno alla millenaria Abbazia della Santissima Trinità, dove avrà luogo la "Firma della carta della Bellezza". I partecipanti agli "Stati Generali della Bellezza" saranno accolti dalla performance folkloristica a cura dell’Associazione Storico Culturale Archibugieri SS. Sacramento - Distretto Corpo di Cava, e dopo la sottoscrizione della carta della Bellezza, visiteranno la Badia benedettina della SS. Trinità, uno dei monumenti della fede più spettacolari della Campania. In serata, poi, la Cena di Gala presso il Ristorante Villa Scapolatiello.

L’indomani, venerdì 18 luglio, i lavori si terranno di nuovo al Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, dalle ore 10.00 fino alle ore 13.00, quando si terrà lo speech di chiusura a cura di Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale. Il programma della "due giorni" è suscettibile di variazioni e potrà essere costantemente consultato sul sito web www.aliautonomie.it.

Si ringraziano tutte le associazioni e gli enti cittadini che hanno aderito alla manifestazione, e in modo particolare le aziende Liguori Caffè, Maurizio Russo, Pasticceria Tirrena, Pasticceria Le Bon Bon, Acqua Santo Stefano, Caseificio La Fattoria, Giuseppe Cicalese Ceramiche, Leganet, Eutopica e NV Group.