Sorrento, sindaco Coppola al Forum Verso Sud: "Puntare sul turismo culturale per lo sviluppo del Sud Italia"

Con il messaggio del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e l'intervento, tra gli altri, del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, si è chiusa il 17 maggio la quarta edizione del Forum Verso Sud, promossa da The European House - Ambrosetti con il patrocinio del Comune di Sorrento ed ospitato al Grand Hotel Excelsior Vittoria.

"Il Governo è impegnato per fare in modo che il Mediterraneo sia sempre più un'area di pace, crescita e scambi commerciali, tema cruciale per un'economia come la nostra vocata all'export - ha dichiarato il ministro Tajani - Perché dove passano le merci, non passano le armi. Il nostro è un impegno a 360 gradi per la pace, a sostegno della crescita e del benessere delle famiglie e delle imprese. La nostra è una diplomazia che costruisce ponti. Una politica estera che comprende e che sa parlare a tutti. Per il benessere e la crescita".

Per il sindaco Coppola, il Forum Verso Sud rappresenta un'occasione per trasformare Sorrento in un laboratorio di idee e di azioni concrete: "Come evidenziato nel Libro Bianco presentato ieri, alla presenza di ministri, istituzioni e addetti ai lavori, il turismo nel Sud Italia mostra segnali di crescita, ma deve promuovere strategie mirate a valorizzare il patrimonio diffuso e diversificare l'offerta. Ed è quanto la nostra amministrazione sta attuando su questo territorio. Oltre alle viste mozzafiato, al mare, alla buona cucina e all'ospitalità che tutto il mondo ci invidia, stiamo puntando allo sviluppo di nuovi segmenti turistici, come quello culturale, con il recupero di siti storici ed archeologici, ed ambientale, con la promozione delle rete sentieristica".

Proprio sul versante del turismo, il Libro Bianco rileva che la crescita media degli arrivi nel Sud Italia è del +31,7% nell'ultimo decennio. In generale resta però un ampio gap da colmare nel turismo internazionale: nel Sud Italia arriva infatti il 14,3% del totale dei turisti stranieri. Resta centrale in tal senso il contributo del crocierismo: l'Italia è la prima destinazione in Europa e i porti del Sud sono cruciali, con Napoli quinta nel Mediterraneo.

Nel corso della mattinata sono stati presentati alcuni progetti innovativi realizzati da giovani studenti, tra cui quelli di istituti superiori sorrentini, che hanno preso parte all'iniziativa Verso Sud Youth 2025.