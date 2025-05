Presentato il disegno di legge per le località turistiche, per Sorrento è “un grande passo avanti per non sentirsi ospiti in casa propria”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 19 maggio 2025 07:46:13

È stato ufficialmente presentato in Parlamento il disegno di legge atteso da oltre sei anni per affrontare in modo strutturato e condiviso le esigenze delle località turistiche a fisarmonica, ovvero quei centri costieri - come Sorrento - che vedono moltiplicare la propria popolazione nei mesi di alta stagione, senza però disporre di strumenti amministrativi adeguati per gestire questi picchi.

L'annuncio è arrivato venerdì 16 maggio durante la giornata conclusiva del Destination Summit del G20 Spiagge ad Alghero, grazie all'intervento dei parlamentari Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna, membri della X Commissione. Il provvedimento legislativo, accolto da un lungo applauso, segna l'inizio di una fase cruciale per le comunità coinvolte e per l'intero settore turistico italiano.

"Dopo tante attese questo momento è arrivato - ha dichiarato Luigi Di Prisco, presidente del Consiglio comunale di Sorrento e anche vice coordinatore nazionale del G20 Spiagge - Se l'iter sarà completato, avremo finalmente uno strumento fondamentale per rispondere alle giuste rivendicazioni dei nostri residenti, che più di tutti risentono degli effetti dell'overtourism arrivando al punto di sentirsi ospiti in casa propria. Un grande passo in avanti, che permetterà di potere immaginare un futuro di servizi adeguati a migliorare la qualità della vita dei cittadini".

La legge, frutto di un percorso partecipato e condiviso tra i sindaci delle principali destinazioni balneari italiane, rappresenta uno dei rari esempi di normativa "nata dal basso, dall'istituzione più vicina ai cittadini: i Comuni".

Al summit di Alghero ha preso parte anche il consigliere Massimo Staiano, in rappresentanza della Città di Sorrento. L'appuntamento è ora per il prossimo Destination Summit del G20 Spiagge, che si terrà nel 2026 a Lignano Sabbiadoro. In quell'occasione saranno presenti anche tre nuove destinazioni appena entrate nel network - Senigallia, Castagneto Carducci e Piombino - mentre altre dieci località costiere verranno ammesse nelle prossime settimane.