Natale 2023, Santanchè: «Ottimi i segnali di ripresa rispetto al 2022. Ora diversifichiamo offerta turistica per un ulteriore salto in avanti»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 20 dicembre 2023 09:54:45

Saranno oltre 19 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nelle festività natalizie. Secondo Federalberghi oltre il 90% (il 95% per Natale) scelgono di rimanere in Italia, mentre chi si reca all'estero punta alle grandi capitali europee.

A commentare i dati diffusi dall'associazione di categoria è il ministro del Turismo Daniela Santanchè: «Ci offrono interessanti spunti di riflessione. Sebbene gli italiani prediligano a Natale e Capodanno mete interne, che di per sé è una buona notizia, non ci dobbiamo distrarre dall'obiettivo di incentivare ulteriormente gli italiani a muoversi alla scoperta della nostra Nazione anche nei periodi non prettamente legati alle logiche stagionali».

«Per fare questo, si devono mettere in campo - ha dichiarato - strategie adeguate: dalla promozione dei nostri meravigliosi borghi e delle eccellenze nostrane, alla realizzazione di politiche che incoraggino famiglie e nuove generazioni a riscoprire l'Italia meno nota quando si tratta di andare in vacanza. Un ulteriore spunto di riflessione che emerge da questi dati è quello su nuovi strumenti e tendenze, come lo smart working e il nomadismo digitale, che possono consentire a chi parte di prolungare il periodo di vacanza mettendo in moto, al contempo, un circolo virtuoso per i territori».

«I numeri diffusi da Federalberghi ci invitano a riflettere anche sulla differenziazione tra le mete scelte a Natale e Capodanno dagli italiani, e se nel primo caso vince la voglia di ricongiungersi con la famiglia, nel secondo vediamo come le mete a vocazione divertimento e relax siano in netto vantaggio, ma sappiamo come l'offerta turistica italiana sia talmente profonda e diversificata - penso ad esempio ai cammini religiosi sui cui il ministero sta investendo molto; o ai piccoli Comuni a vocazione turistica a cui stiamo ridando forte slancio - che davvero, fortunatamente, disponiamo di un potenziale immenso da sfruttare e mettere adeguatamente a regime. Per questo dico che i dati sono incoraggianti, ma soprattutto delineano una direzione precisa che abbiamo il dovere e l'intenzione di percorrere», ha chiosato il Ministro.