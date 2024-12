Milano, Costiera Amalfitana protagonista a Industria Felix: quattro eccellenze premiate

Inserito da (Admin), sabato 14 dicembre 2024 19:24:24

La Costiera Amalfitana si afferma ancora una volta come un faro di eccellenza italiana grazie al riconoscimento conferito a quattro delle sue strutture simbolo: Il Covo dei Saraceni di Positano, Le Sirenuse di Positano, Villa Cimbrone di Ravello e l'Hotel Santa Caterina di Amalfi. Queste prestigiose realtà dell'ospitalità di lusso hanno ricevuto il Premio Industria Felix, che riconosce le aziende più performanti d'Italia in termini di gestione, solidità finanziaria e sostenibilità.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 12 dicembre presso il suggestivo Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, durante la 5ª edizione nazionale del Premio Industria Felix. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo chiave della Costiera Amalfitana nel panorama turistico e imprenditoriale del Paese.

Eccellenze di lusso e tradizione

Le quattro aziende premiate sono parte integrante dell'élite dell'ospitalità italiana:

Il Covo dei Saraceni , situato sulla Spiaggia Grande di Positano, è celebre per la sua posizione privilegiata e la sua offerta esclusiva, che combina lusso e tradizione.

, situato sulla Spiaggia Grande di Positano, è celebre per la sua posizione privilegiata e la sua offerta esclusiva, che combina lusso e tradizione. Le Sirenuse , altro gioiello di Positano, è noto per l'atmosfera intima e raffinata che lo rende una meta d'élite per il turismo internazionale.

, altro gioiello di Positano, è noto per l'atmosfera intima e raffinata che lo rende una meta d'élite per il turismo internazionale. Villa Cimbrone , nel cuore di Ravello, è una dimora storica trasformata in boutique hotel di lusso, famosa per i suoi giardini e la vista mozzafiato sul Golfo di Salerno.

, nel cuore di Ravello, è una dimora storica trasformata in boutique hotel di lusso, famosa per i suoi giardini e la vista mozzafiato sul Golfo di Salerno. L'Hotel Santa Caterina, ad Amalfi, rappresenta da generazioni il meglio dell'accoglienza di lusso, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Questi riconoscimenti non solo celebrano l'impegno gestionale delle strutture, ma anche la loro capacità di valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Costiera Amalfitana, garantendo esperienze di altissimo livello ai visitatori di tutto il mondo.

Il Premio Industria Felix

Promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con partner istituzionali come Cerved, Confindustria e l'Università Luiss Guido Carli, il premio si basa sull'analisi di oltre 635mila bilanci aziendali per individuare le realtà più competitive e sostenibili.

Durante l'evento, presentato dai conduttori Rai Nunzia De Girolamo e Lorenzo Lo Basso, sono intervenuti rappresentanti istituzionali e imprenditori di tutta Italia, rendendo omaggio alle 161 aziende premiate. La presenza delle quattro strutture della Costiera ha confermato il ruolo centrale del territorio nel promuovere l'immagine di eccellenza italiana nel mondo.

Grazie a questi prestigiosi riconoscimenti, la Divina si conferma non solo una destinazione di straordinaria bellezza, ma anche un modello di imprenditorialità e gestione d'eccellenza che continua a brillare sul palcoscenico nazionale e internazionale.

Foto: Roberto Vuilleumier