Lavoro, Santanchè: «Turismo traina occupazione, decisiva l’azione di ministero e governo»

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 25 marzo 2024 08:24:28

«Stando alle previsioni sulle assunzioni divulgate oggi da Unioncamere, il turismo è fra i settori che si distinguono per la crescita più spiccata. Questo è anche frutto delle politiche introdotte dal ministero - dalla detassazione delle mance alla decontribuzione del lavoro notturno e festivo, che incentiva l'occupazione nel settore -, espressione di un governo che davvero crede e investe in formazione e lavoro, stando al fianco delle imprese e delle famiglie italiane». Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Secondo il Ministro, il turismo delle radici è un'opportunità per contrastare lo spopolamento dei Borghi e favorire il rilancio del territorio: «Sono diverse le risorse stanziate per promuovere queste vere e proprie gemme della nostra meravigliosa Italia. Penso, ad esempio, al Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica con cui abbiamo messo a disposizione 26 milioni di euro per valorizzarli incentivando interventi innovativi nell'ambito dell'accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Oppure, ancora, al Fondo da 75 milioni di euro volto alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale sede di siti riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative UNESCO, nell'ambito del quale abbiamo approvato, finora, 58 progetti definitivi che coinvolgono oltre 250 Comuni, di cui alcuni sono proprio piccoli borghi. Per concludere, ci sono i 42 milioni del Fondo per il turismo sostenibile e i 33 milioni del decreto "Qualità dell'aria" a finanziamento di investimenti per la creazione e la riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta».