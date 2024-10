L'Hotel Santa Caterina di Amalfi premiato ai Travelers' Choice Awards 2024 di Trip Advisor

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 10 ottobre 2024 14:41:11

L'Hotel Santa Caterina di Amalfi si aggiudica il prestigioso premio "Travellers' Choice Best of the Best 2024" di TripAdvisor, premio conferito alle destinazioni, agli hotel e ai ristoranti di tutto il mondo che hanno raccolto le migliori recensioni e i più alti punteggi nell'arco di 12 mesi.

Un tributo all'eccellenza dell'ospitalità italiana e un ringraziamento ai numerosi ospiti che hanno condiviso le loro esperienze, contribuendo al successo di questa iconica struttura situata sulla Costiera Amalfitana.

L'Hotel Santa Caterina, 5 stelle Lusso, è un vero simbolo dell'ospitalità mediterranea, riconosciuto per la sua posizione unica, che offre una vista mozzafiato sul mare e una vicinanza strategica alle meraviglie della costiera e ai siti archeologici campani, come Positano, Ravello, Sorrento, Capri, Pompei, Ercolano e Napoli. Il design classico delle sue camere, con pavimenti in maiolica dipinta a mano, bagni in marmo e ampi balconi affacciati sul mare o sui rigogliosi giardini, riflette lo stile inconfondibile delle ville di Amalfi.

Questo riconoscimento conferma l'Hotel Santa Caterina come una delle strutture preferite dai viaggiatori di tutto il mondo, un luogo dove tradizione e innovazione si fondono anche in ambito gastronomico, con un'offerta culinaria che reinterpreta in chiave moderna le ricette classiche della Costiera Amalfitana.

"Siamo onorati di ricevere il Trip Advisors Travelers Choice Award 2024. Un enorme grazie ai nostri incredibili ospiti per aver condiviso le loro esperienze, vi saremo sempre grati per le vostre recensioni e il vostro supporto", ha dichiarato la direzione dell'Hotel Santa Caterina.