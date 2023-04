L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi nelle reti trans-europee

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 15 aprile 2023 14:13:09

Primo via libera all'inclusione dell'aeroporto di Salerno nelle reti trans-europee, con il voto del 13 aprile in commissione Trasporti al Parlamento Europeo sul rapporto dell'Aula sul regolamento Ten-T.

Lo annuncia l'eurodeputata di Forza Italia Lucia Vuolo, che si è battuta per inserire lo scalo campano nelle reti Ten-T, malgrado l'opposizione della Commissione Europea, motivata dall'eccessiva vicinanza allo scalo di Napoli.

«È una notizia fantastica - ha detto - che rilancia non solo il territorio salernitano, ma gran parte del Mezzogiorno verso nuovi obiettivi strategici di respiro decisamente europeo. Non mi sembra vero. Ho lavorato perché amo l'Italia e sono una donna del Sud. Spero di aver dimostrato a chiunque che quando si vuole e si lavora i risultati arrivano. Ed oggi posso dire che abbiamo vinto. Impeccabile il supporto del PPE a partire dal suo presidente Manfred Weber e dalla disponibilità della relatrice del dossier, l'austriaca Barbara Thaler. Grazie al mio lavoro, se tutto andrà come deve andare, finalmente Salerno sarà presente sulle carte della Commissione europea come punto di interesse europeo».

Le reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans-European Network - Transport) hanno l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa.