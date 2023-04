Il Sentiero degli Dei preso d’assalto dai turisti: il servizio del Tgr Rai Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 13 aprile 2023 18:09:21

Il trekking sta contribuendo al boom del turismo primaverile in Campania. Tra i sentieri più gettonati c'è sicuramente il percorso panoramico che va da Agerola a Positano, il cosiddetto Sentiero degli Dei.

Ne parla Lara Martino in un servizio per il Tgr Rai Campania, in cui a parlare sono non solo le immagini mozzafiato ma anche le voci dei turisti e di Tommaso Naclerio, sindaco di Agerola.

«Prosegue incessante - ha dichiarato il Primo cittadino - l'attività di promozione del nostro territorio. La grande bellezza di Agerola, dei suoi sentieri, dei suoi panorami mozzafiato, della sua gastronomia d'eccellenza sono ingredienti di una ricetta che riscuote sempre maggior successo, come dimostrano le centinaia e centinaia di ospiti italiani e stranieri che già da settimane riempiono le nostre strade e le nostre piazze. Una consuetudine che è il frutto di una strategia in continua evoluzione che ci consente di essere sempre più spesso al centro dell'interesse dei più importanti media regionali e nazionali. Il servizio che il Tgr Rai Campania ha dedicato al Sentiero degli Dei e alle prospettive di una stagione turistica che si preannuncia davvero straordinaria, ne è l'ennesima testimonianza. Siamo innamorati della nostra terra. Un amore contagioso e seducente».