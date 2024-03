GAL Terra Protetta finanzia Tramonti: circa 150mila euro per lo Sviluppo Turistico

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 14 marzo 2024 12:23:47

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta ha annunciato un significativo finanziamento per il Comune di Tramonti, a seguito della deliberazione avvenuta lo scorso 29 febbraio. In linea con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, misura 7.5.1, esso mira a sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, rappresentando un passo avanti nell'ambito dello sviluppo territoriale.

L'obiettivo principale di questo finanziamento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Amatruda, è quello di potenziare le infrastrutture ricreative e i centri di accoglienza e informazione per valorizzare il territorio dal punto di vista turistico. Si tratta di una soluzione all'avanguardia che unisce sostenibilità ambientale e miglioramento del decoro urbano attraverso l'uso di tecnologie innovative, come i pannelli fotovoltaici per l'energia solare e l'efficienza energetica delle lampade a LED, insieme alla disponibilità di pannelli USB per la ricarica di smartphone e altri dispositivi elettronici.

Il finanziamento concesso al Comune di Tramonti ammonta a circa 150.000,00 € e sarà impiegato per la realizzazione di 14 moderne pensiline per l'attesa del trasporto pubblico locale sul territorio comunale. Queste andranno a dotare di uno spazio di attesa comodo e sicuro punti del paese che prima ne erano sprovvisti, a vantaggio della cittadinanza, e specialmente dei bambini che usufruiscono del servizio scuolabus, ma anche dei tanti visitatori.

Delle 14 pensiline, 10 saranno caratterizzate da una copertura a volta e pareti in vetro temperato, con una struttura di acciaio, mentre le rimanenti 4, realizzate in legno e acciaio, rientreranno nella categoria delle "pensiline next gen": saranno dotate di prese USB per la ricarica dei dispositivi mobili e di altre apparecchiature elettroniche, nonché di connessione WiFi. Le 4 pensiline di ultima generazione saranno posizionate strategicamente nelle quattro porte di entrata ed uscita del paese, ovvero Valico di Chiunzi, Cesarano, Pucara e Polvica.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per il Comune di Tramonti nel migliorare l'esperienza turistica e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e, come dichiarato dal vicesindaco Vincenzo Savino, "rientra nell'ampia serie di progetti portati avanti dall'amministrazione negli ultimi anni per ampliare il numero e la qualità dei servizi presenti sul territorio, senza snaturarlo e favorendo la crescita di un nuovo modello turistico green e rispettoso dell'ambiente".

Dello stesso avviso il sindaco Domenico Amatruda: "Con l'approvazione del finanziamento si chiude un iter lungo e non privo di difficoltà, che ci permetterà di completare un mosaico realizzato nel tempo. Una nuova tessera va ad aggiungersi ai servizi e ai comfort messi a disposizione della cittadinanza e degli ospiti di Tramonti, il cui numero va crescendo anno dopo anno. Il nostro territorio si conferma sempre più proiettato verso un futuro sostenibile e all'avanguardia".

(Foto in copertina: ©Maria Abate)