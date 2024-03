Fimaa Salerno e le strategie immobiliari: sold out per l’evento “La formula segreta dei top producer”

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 16 marzo 2024 15:12:35

Per la prima volta a Salerno una giornata formativa eccezionale in esclusiva per il gruppo degli agenti immobiliari di Fimaa Confcommercio Salerno, in partnership con 24Finance Mediazione Creditizia Spa.

"Il mercato immobiliare in Italia nel 2023 si porta dietro un bel -16% di transazioni. Ma nonostante questo dato, una piccola parte di agenti immobiliari ha brindato la fine del 2023 al miglior anno di sempre. Come è possibile? Abbiamo deciso di condurre un'analisi su più di 3000 agenti iscritti ai miei percorsi formativi e abbiamo individuato dei pattern ricorrenti, azioni comuni, fonti di acquisizione e processi lavorativi sconosciuti a molti agenti, che hanno permesso a questi agenti di raggiungere grandi risultati in un anno davvero difficile".

Ne sono stati identificati dieci, quali pilastri del workshop "La formula segreta dei top producer" di e con Simone Rossi, agente immobiliare premiato per due anni di fila 2020 e 2021 come miglior agente d'Italia e 9°miglior agente del mondo. Questo il presupposto per una testimonianza di successo. L'entusiasmo e la passione di Simone Rossi hanno reso l'aula vibrante, coinvolgendo una platea di oltre 200 agenti immobiliari desiderosi di apprendere e crescere.

"Le sue parole travolgenti ci hanno trasmesso una nuova visione del nostro settore, svelando strategie e segreti del successo. Ma non è tutto: Simone Rossi ha voluto rendere questo incontro ancora più memorabile, donando a ciascun partecipante il suo libro autografato, accompagnato da una foto ricordo. Ogni volta che sfoglieremo quelle pagine e guarderemo quella foto, ricorderemo l'energia e l'ispirazione che hanno permeato l'evento. Grazie per aver creato un'atmosfera stimolante e accogliente, che ha favorito il networking e lo scambio di idee tra professionisti del settore" - racconta Nunzio Giordano, consigliere con delega alla formazione di Fimaa Salerno.

Grande partecipazione sottolineata anche da Giovanni D'Agostino, Presidente Fimaa Salerno: "Un ringraziamento speciale va a Simone Rossi per la sua generosità nel condividere la sua esperienza e le sue competenze con noi. Le tue parole ci hanno spinto oltre i nostri limiti, ispirandoci a raggiungere nuovi traguardi nella nostra carriera. L'evento resterà per sempre un punto di riferimento nella nostra crescita professionale. Siamo grati di far parte di una comunità così dinamica e appassionata, pronta a sostenersi reciprocamente nel perseguire l'eccellenza nel settore immobiliare".

A chiudere l'incontro, Mario Sottolana di 24 Finance, sponsor dell'evento.