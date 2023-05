Confcommercio Giovani Campania promuove "Accelera con Amazon" per la digitalizzazione delle imprese

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 30 maggio 2023 12:33:26

Si terrà a Salerno, il prossimo 13 giugno, l'evento "Accelera con Amazon: opportunità e fattori di successo per le imprese campane nel digitale", un momento di formazione gratuito organizzato da Confcommercio Giovani - Campania, e realizzato in collaborazione con Amazon, per presentare le opportunità offerte dallo store online e dal digitale. La sessione, destinata a circa 80 piccole e medie imprese (PMI) del territorio, si terrà presso la Sede di Confcommercio Campania a Salerno, in via Cappello Vecchio 15, coinvolgerà i partecipanti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e sarà a cura degli esperti di Amazon, che spiegheranno a imprenditori e imprenditrici presenti come vendere su Amazon in pochi passaggi e come sfruttare al meglio gli strumenti offerti dallo store online, come ad esempio la vetrina Made in Italy che permette agli artigiani e alle piccole e medie imprese di affacciarsi a un pubblico internazionale.

Il programma prevede anche la partecipazione di un rappresentante di Start Magazine, che presenterà le principali evidenze della ricerca "Made in (digital) Italy" sull'importanza del digitale e della multicanalità come leva per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano, e le testimonianze di due rappresentanti di aziende campane che vendono con successo i loro prodotti attraverso Amazon. Terminato il momento di formazione, gli esperti Amazon saranno inoltre disponibili per ulteriori dubbi e/o domande da parte del pubblico.

L'evento rientra nel più ampio programma "Accelera con Amazon", un percorso di formazione online gratuito nato con l'obiettivo di fornire a PMI e startup interessate gli strumenti e le competenze necessarie per digitalizzarsi e per accrescere la visibilità del proprio business anche oltre i confini nazionali.

"Confcommercio è una realtà proiettata in avanti - ha dichiarato il presidente regionale, Pasquale Russo - che guarda al futuro con ottimismo e che reputa gli strumenti digitali fondamentali per aumentare la presenza delle imprese sul mercato del lavoro e sulla grande vetrina del web. Il canale digitale con le sue strategie sta imprimendo infatti un'accelerazione al mondo del commercio e noi vogliamo essere interpreti di questo cambiamento, anche per questo siamo soddisfatti che l'azienda Amazon si riconosca nel sistema di rappresentanza di Confcommercio".



"Confcommercio Giovani Campania - sottolinea il presidente, Fabio Del Prete - è determinata a sostenere le imprese della regione nel loro percorso di crescita e innovazione. Crediamo che la digitalizzazione sia una leva fondamentale sul piano della competitività e che questa collaborazione con Amazon rappresenti un'opportunità concreta per le aziende locali. Invito pertanto tutte le imprese del territorio a partecipare a questo evento e a cogliere la sfida offerta dal digitale che favorirà la loro visibilità sia a livello nazionale che internazionale. Confcommercio Giovani Campania sarà sempre al fianco delle imprese, supportandole nel loro percorso di innovazione e di sviluppo".



"Non si può pensare di vendere online senza le giuste conoscenze e i giusti strumenti per farlo. Ciò che più ci ha colpito di Accelera con Amazon è stata la sua accessibilità. Non si tratta di uno strumento per ‘soli addetti ai lavori', ma di un supporto concreto in grado di offrire una visione a 360° su tutte le potenzialità dell'e-commerce" - afferma Tommaso Iozzino, CEO di Zenone Iozzino, azienda campana specializzata nella produzione e distribuzione di frutta secca. "Da un lato, il programma di formazione è stata l'occasione per consolidare nozioni che già conoscevamo, dall'altro, ci ha permesso di approfondire nuove competenze migliorando la nostra strategia di vendita".



"La nostra è la storia di un'azienda che nel corso della sua evoluzione ha saputo cambiare pelle. Il brand Lara Morada nasce come costola di Miranda tessile, impresa storica nel contesto napoletano" - racconta Francesco Miranda, fondatore del marchio campano. "Da progetto pilota, Lara Morada ha trovato nel digitale la propria forza promotrice. Ora, anche grazie al supporto del digitale e di Amazon, da cui proviene l'80% circa del nostro fatturato, ci siamo aperti a un pubblico internazionale. D'altronde, la ricerca di prodotti tessili pregiati non è una prerogativa soltanto italiana ed essere presenti sulla vetrina Made in Italy di Amazon è un'ulteriore occasione di visibilità agli occhi dei clienti più attenti".



"Ringraziamo Confcommercio Giovani Campania per collaborare all'organizzazione di un evento di grande valore per noi e per le aziende campane che vi prenderanno parte. Consapevoli dell'unicità delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, intendiamo sottolineare quanto il digitale possa rappresentare un volano per la loro visibilità e per la loro crescita" - ha commentato Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon EU - "Attraverso ‘Accelera con Amazon', solo nel 2022, abbiamo supportato oltre 25.000 piccole e medie imprese italiane e startup nel loro percorso di digitalizzazione, portando così a più di 35.000 il numero totale di realtà coinvolte dal 2020".





L'agenda dell'evento

• Introduzione a cura di Confcommercio Giovani

• Come vendere su Amazon, in pochi passaggi

• Le leve di successo per la vendita su Amazon

• Made in Digital Italy, Intervento a cura di Start Magazine

• La vetrina Amazon Made in Italy

• Testimonianza aziendale

• Domande e risposte in tempo reale





Cos'è Accelera con Amazon

"Accelera con Amazon" è il programma di formazione gratuito lanciato a novembre del 2020, in piena pandemia, realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente, a prescindere dalla volontà di vendere o meno sul negozio online di Amazon. Oggi il programma è annoverato tra le iniziative promosse dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, sui canali Solidarietà Digitale e Repubblica Digitale.

Per maggiori informazioni su "Accelera con Amazon" visita la pagina:

http://www.amazon.it/accelera-con-amazon.html



La vetrina Made in Italy di Amazon



Lanciata nel 2015 come strumento per aiutare le piccole e medie imprese italiane a valorizzare le eccellenze locali in tutto il mondo, ad oggi, la vetrina Made in Italy di Amazon ospita oltre 1 milione di prodotti, frutto dell'inventiva e della manodopera di oltre 5.500 realtà italiane che vendono oltre i confini nazionali, ed è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 paesi: Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti e, di recente, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, oltre all'Italia. Per valorizzare i tratti tipici di ciascuna regione italiana, al suo interno la vetrina vanta 17 percorsi regionali, tra i quali spicca quello interamente dedicato alle eccellenze campane. Ad oggi, sono infatti più di 2.750 le aziende campane che vendono su Amazon e Napoli è al primo posto tra le 8 città più virtuose d'Italia per numero di PMI presenti sul negozio online. Soltanto dal capoluogo campano provengono infatti più di 1.750 di queste, registrando oltre 80 milioni di euro di vendite all'estero.

