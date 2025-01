Confcommercio Campania celebra le aziende del territorio, a Napoli la II edizione del “Premio Giovani Imprenditori”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 27 gennaio 2025 14:46:58

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania sostiene e celebra le start up e le giovani aziende che contribuiscono al futuro del territorio con la seconda edizione di un premio a loro dedicato. L'appuntamento è per giovedì 30 gennaio, alle 20, al Circolo dell'Unione, in via San Carlo a Napoli. Dodici gli imprenditori, tutti under 42, che otterranno il prestigioso riconoscimento per essersi distinti in diversi settori, dal food al retail, passando per l'e-commerce e le innovazioni tecnologiche.

"È con grande entusiasmo - ha dichiarato il presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Campania, Fabio Del Prete - che apriamo ufficialmente le porte alla seconda edizione del Premio Giovani Imprenditori che rappresenta, non solo un riconoscimento al talento e all'impegno delle giovani menti imprenditoriali della nostra regione, ma anche un'occasione per celebrare l'innovazione, la creatività e la determinazione che caratterizzano l'imprenditoria campana. Questa regione è un territorio ricco di potenzialità e, attraverso questa iniziativa, vogliamo dare voce a quei giovani che, con coraggio e visione, stanno trasformando il panorama economico e sociale della Campania, promuovendo una cultura imprenditoriale sana, responsabile e orientata al benessere collettivo. Nonostante le sfide, la nostra regione ha visto infatti nell'ultimo anno un aumento del 3,4% nelle nuove imprese giovanili, con un forte focus verso la sostenibilità e l'innovazione digitale. Questo dato conferma che la Campania è un territorio in evoluzione, dove le nuove generazioni di imprenditori sono in prima linea nel costruire un futuro più prospero e dinamico, non solo per la regione, ma per l'intero Paese".

Alla serata evento saranno presenti il vice presidente della Camera dei Deputati, on. Sergio Costa, l'assessore regionale all'Innovazione, on. Valeria Fascione, l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani, il presidente nazionale dei Giovani Confcommercio, Matteo Musacci, il presidente di Confcommercio Campania, Pasquale Russo e il presidente del Forum dei Giovani del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Caruso. Tra le finalità del premio quella di offrire visibilità ai giovani imprenditori di oggi, le cui storie possono ispirare altri giovani e contaminare il mondo imprenditoriale in termini di innovazione, management e gestione. Ai premiati una targa e l'inserimento nell'Albo d'oro dei Giovani imprenditori Confcommercio Campania.