Casa Ferraiuolo a Maiori «Si conclude una stagione record, proveremo a restare aperti fino a Natale»

Inserito da (Admin), mercoledì 19 ottobre 2022 22:17:23

Ultimo aggiornamento mercoledì 19 ottobre 2022 22:17:23

All'interno dello storico emporio, gestito per più di mezzo secolo da Nino Ferraiuolo, il giovane imprenditore salernitano Vincenzo Carfagno ha realizzato uno dei locali più esclusivi della Costa d'Amalfi.

Partendo proprio dalla storia del locale, dai suoi mobili in legno che sono sopravvissuti all'alluvione del 1954, Carfagno ha creato "Casa Ferraiuolo", un format unico che unisce una spaghetteria con l'anima gourmet al "wine and cocktail" bar.

Un esperimento che piace tantissimo a turisti e residenti che durante la stagione appena conclusa hanno affollato tanto i tavoli all'aperto che le eleganti sedute all'interno. «Sono molto soddisfatto di questa stagione. - ci ha confidato Vincenzo Carfagno - Al nostro secondo anno posso affermare che lo staff che mi supporta, in cucina quanto in sala, esprime perfettamente l'anima che ho immaginato per questo locale. Nonostante questo, gli aumenti del costo dell'energia stanno influenzando negativamente questo periodo. Noi proveremo a restare aperti fino a Natale, amo Maiori in inverno e cercherò di resistere al desiderio di riposo che sia io, sia i miei collaboratori, meritiamo. Ci faremo bastare il martedì, giorno consueto di chiusura per Casa Ferraiuolo.»

Insomma, grazie anche alle bellissime giornate di questo autunno, alle numerose maestranze impegnate nelle riprese di "The Equalizer 3" e residenti fino a metà novembre a Maiori, la destagionalizzazione tanto invocata in passato, sembrerebbe finalmente realizzabile. Non ci resta che augurarci che questo trend di presenze nei mesi invernali continui anche negli anni avvenire.