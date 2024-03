Campania, si cerca il Direttore Generale per l’Agenzia regionale per il turismo: candidature entro il 3 aprile

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 8 marzo 2024 10:46:32

È stato pubblicato sul BURC n. 21 del 4 marzo 2024 l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania da nominare ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2014, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 29/02/2024.

Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Gargiulo - Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo - UOD 05 Sviluppo e Promozione Turismo e-mail: marco.gargiulo@regione.campania.it

Per candidarsi bisognerà essere laureati e in possesso di esperienza e professionalità di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo.

Il Direttore generale dell'Agenzia sarà poi nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC (3 aprile 2024) nelle modalità indicate dall'Avviso.