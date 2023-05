Battipaglia, la Noschese S.r.l. riceve l’Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), sabato 6 maggio 2023 11:51:41

Lo scorso 4 maggio, nell'aula Newton di Città della Scienza, la Noschese S.r.l. Società Agricola di Battipaglia ha ricevuto l'Alta onorificenza di bilancio (Budgetary performance high honor) di Industria Felix con la seguente motivazione: "tra le migliori imprese del settore turistico e a conduzione Under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella Regione Campania".

Un risultato importante per l'azienda agricola di Guglielmo Noschese che, da sempre, adotta un approccio completamente orientato all'innovazione per migliorare l'ecosostenibilità

Le Alte Onorificenze, riservate alle migliori performance gestionali, sono assegnate per ogni provincia e regione sulla base di criteri oggettivi alle aziende affidabili a livello finanziario, ritenute solvibili o sicure, pmi innovative, imprese femminili, under 40, a vocazione internazionale, conduzione straniera, Piccole, Medie e Grandi imprese, e a quelle per settori a livello regionale. Nell'edizione nazionale sono premiate solo le migliori aziende per settori, quelle a conduzione femminile e le società partecipate a maggioranza pubblica.

La pergamena Green viene assegnata sulla base di aspetti legati ai valori ESG e al relativo rating e quindi ad aziende che dispongono di un bilancio/report di sostenibilità o di una Dichiarazioni non finanziaria che fanno riferimento alle linee guida degli standard GRI (Global Reporting Initiative). Le aziende non hanno necessità di candidarsi ma sono dapprima selezionate tramite l'inchiesta giornalistica e poi scelte dal Comitato Scientifico.

