“Bacco Furore” rappresenta la Costa d’Amalfi nella guida "Italian D&B (Dinner & Bed)"

È l'unico indirizzo ad essere segnalato in Costiera Amalfitana sulla guida "Italian D&B (Dinner & Bed)". Stiamo parlando di Bacco Furore, guidato da Domenico Ferraioli e da sua moglie Imma Naclerio.

Tra le centinaia di pubblicazioni di guide di viaggio, la guida, presentata ieri a Caserta, occupa un segmento molto preciso tra le gastro-guide, in quanto unisce la selezione di ristoranti gourmet con piccoli hotel di charme. "Italian D&B (Dinner & Bed)" seleziona e raccomanda 100 ristoranti di cucina territoriale concettualmente evoluta (con selezionata carta dei vini).

I ristoranti segnalati hanno la caratteristica peculiare di accogliere gli ospiti abbinando alla tavola il pernottamento in camere di charme e la prima colazione di qualità, il tutto con una spesa sostenibile. A firmare la personale selezione è Vincenzo D'Antonio, critico gastronomico della rivista Italia a Tavola che da molti anni porta avanti questa sua apprezzata formula, in cui alla qualità in tavola deve corrispondere anche una piacevole atmosfera per veri viaggiatori.

All'interno della guida, ampio spazio dedicato a Bacco Furore, alla sua storia quasi secolare (fu fondato nel 1930), al progetto dell'"albergo dipinto", recentemente sviluppato in seguito all'ultima ristrutturazione della struttura, e, last but not least, alla cucina di Erminia Cuomo, che tramanda le tradizioni locali attraverso l'uso sapiente di prodotti di eccellenza locale che ogni giorno trovano spazio nella carta dell'Hostaria, grazie all'impegno di Raffaele Afeltra e della sua brigata.