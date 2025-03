Amalfi: modello di gestione turistica sostenibile al centro del dibattito accademico​

Di Gaetano Amatruda "La pesca è strategica per la Campania, non è solo economia ma cultura come ha ricordato ai nostri lavori di Cetara l'assessore regionale Nicola Caputo. Un settore che deve essere tutelato, valorizzato. La nostra tre giorni in costiera amalfitana, con ‘Pescagri che vogliamo' diventerà...