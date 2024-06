Amalfi invasa da turisti: le sfide dell'overtourism /foto

Inserito da (Admin), domenica 23 giugno 2024 19:17:00

Mentre le onde del Mediterraneo si infrangono dolcemente sulle coste della Divina, una marea molto diversa sta facendo sentire il suo impatto. Una immagine aerea live, scattata poco prima delle 19 di oggi, domenica 23 giugno 2024, mostra un fiume umano, un flusso continuo di visitatori che invade il piccolo molo di Amalfi, uno dei tanti segni preoccupanti di un fenomeno globale che colpisce tutto il nostro territorio: l'overtourism.

La scena catturata in fotografia è emblematica: una fila ininterrotta di persone, una dopo l'altra, in attesa di imbarcarsi o in procinto di sbarcare dai traghetti che collegano Amalfi al resto della costiera. Questi momenti di grande affluenza non sono isolati ma rappresentano il quotidiano durante i mesi estivi, mettendo a dura prova infrastrutture, servizi locali e la qualità della vita dei residenti.

L'overtourism non è un problema nuovo, ma le immagini come queste sottolineano l'urgenza di una gestione più sostenibile del turismo. La Costiera Amalfitana, con la sua storia, cultura e paesaggi mozzafiato, attrae ogni anno un numero di visitatori che supera di gran lunga la capacità di accoglienza delle sue 13 meravigliose cittadine, sollevando questioni critiche su come bilanciare turismo e conservazione.

Gli esperti suggeriscono che la soluzione potrebbe risiedere in una combinazione di regolamentazioni più stringenti sui numeri di visitatori, incentivi per il turismo fuori stagione e investimenti in infrastrutture che possano distribuire il carico turistico in modo più equo. Alcuni propongono anche l'introduzione di una tassa di soggiorno maggiore o di sistemi di prenotazione per accedere a certe aree.

La sfida per Amalfi, come per molte altre destinazioni afflitte dall'overtourism, è duplice: da un lato, proteggere e preservare il proprio patrimonio culturale e naturale; dall'altro, continuare a beneficiare economicamente del turismo.

Trovare il giusto equilibrio è la sfida per garantire che le bellezze di Amalfi possano essere godute anche dalle future generazioni senza sacrificare il benessere della comunità locale.

In attesa di soluzioni concrete, le immagini del molo di Amalfi rimangono un potente promemoria dei limiti della capacità di un luogo e dell'importanza di agire in modo responsabile, tanto da parte dei turisti quanto delle autorità, per tutelare uno dei gioielli più preziosi d'Italia.