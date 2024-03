Al via la stagione 2024 dell'Hotel Marina Riviera: un inizio suggestivo per il turismo in Costa d’Amalfi

Inserito da (Admin), giovedì 14 marzo 2024 08:53:03

In questo splendido 14 marzo 2024, si apre la stagione turistica ad Amalfi, anticipata quest'anno dalla Pasqua che ricade domenica 31 marzo. Tra le gemme che brillano oggi nel panorama alberghiero del comune capofila della Costiera Amalfitana, spicca l'Hotel Marina Riviera, che riapre le sue porte segnando l'inizio di una stagione ricca di promesse e aspettative.

Il Marina Riviera, albergo 4 stelle superior di notevole suggestione, rappresenta una delle dimore più esclusive di Amalfi. Questa struttura, impegnata costantemente verso l'eccellenza, celebra oggi un altro passo nel suo percorso di crescita in termini di immagine e prestigio. Ogni anno, l'hotel migliora i suoi servizi e quest'anno non fa eccezione, con un focus particolare sull'attenzione ai dettagli, partendo dallo staff attentamente selezionato fino alle camere finemente rinnovate, per non parlare della sicurezza e delle moderne tecnologie adottate per garantire un'esperienza senza pari ai suoi ospiti.

Le camere dell'Hotel Marina Riviera, con vista mozzafiato sulla baia di Amalfi, si distinguono per l'eleganza e la raffinatezza dei loro interni, con arredi raffinati e ceramiche di Vietri che raccontano la ricchezza culturale e artistica del nostro territorio.

"Terrazza 17", il bistrot inaugurato nel 2020, si conferma tra luoghi iconici da visitare per un'esperienza gourmet informale, affacciati sul mare di Amalfi. Questo nome non è un caso ma un omaggio alla famiglia Gargano/Gambardella, che da sempre cura questo gioiello con passione e dedizione. Aperto ogni giorno dalle 19:00 alle 22:00, il Terrazza 17 offre un menù che varia quotidianamente, esaltando i sapori della tradizione amalfitana con piatti di mare e di terra, accompagnati da una di vini selezionati da ogni parte del mondo.

L'Hotel Marina Riviera non è solo un luogo di soggiorno, ma una vera e propria esperienza che unisce tradizione, raffinatezza e innovazione. Per scoprire di più su questa incantevole struttura, visita il sito www.marinariviera.it o chiama il numero +39 089871104.