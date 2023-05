Abbac plaude a verifiche contro abusivismo in Costa d’Amalfi: «Ora serve percorso di qualità per un nuovo modello ospitalità diffusa»

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 8 maggio 2023 16:45:12

Com'è ormai noto, ad Atrani 7 strutture extralberghiere sono state sanzionate per abusivismo, all'interno di una mirata indagine predisposta dal Comando associato della Polizia Locale "Costa d'Amalfi".

Soddisfatta l'Abbac (Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania) che, in una nota, ringrazia il comandante Rivello «per l'impegno intrapreso nei comuni serviti», ma contestualmente chiede «non solo sanzioni».

«Con l'emendamento per le locazioni brevi, da noi proposto ed in via di approvazione in consiglio regionale, si lavora per potenziare la legalità ed il rispetto delle regole per qualificare ulteriormente il settore, fondamentale per l'ospitalità sul territorio. Sollecitiamo i comuni a condividere ora un percorso rafforzativo con la nostra associazione per accompagnare i gestori e sperimentare un nuovo modello di ospitalità diffusa», dichiarano il presidente Abbac Agostino Ingenito e il delegato territoriale Agostino Della Pietra, che chiedono ufficialmente un'audizione alla conferenza dei sindaci della Costiera.

