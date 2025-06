Laurea in Economia e Management alla LUISS per Zoe Mormile di Minori

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 6 giugno 2025 14:36:15

Un traguardo importante per Zoe Mormile, giovane di Minori, che ha conseguito la laurea in Economia e Management presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. La sua tesi, dal titolo "Genesi, evoluzione e prospettive del patto di stabilità e crescita. Un'analisi della riforma della governance economica europea", ha analizzato in modo approfondito la riforma che ha trasformato le politiche economiche europee, dimostrando una straordinaria competenza nel campo dell'economia internazionale e della politica economica.

Zoe, con un percorso accademico di grande valore, ha approfondito temi cruciali per l'evoluzione delle politiche economiche europee, unendo teorie economiche e analisi pratica della governance economica, un tema particolarmente rilevante per l'Unione Europea.

A Zoe le congratulazioni e gli auguri sentiti della sua famiglia, con particolare affetto da parte di nonna Claudia, nonno Giovanni e nonna Margherita, che non hanno mancato di esprimere la loro immensa gioia per questo straordinario risultato.

Da parte della redazione de Il Vescovado, un sincero augurio a Zoe per il futuro, con la certezza che questa laurea segnerà l'inizio di una carriera di grande successo.