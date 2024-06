Croce Rossa Italiana, Marianna Ferrara di Tramonti riconfermata nel direttivo del Comitato Regionale Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie ), lunedì 17 giugno 2024 12:02:22

Si è rinnovato ieri, 16 giugno, il consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania della Croce Rossa Italiana.

Rieletto Presidente per il secondo mandato Stefano Tangredi, insieme a lui i consiglieri Mariarosaria Perreca,Marianna Ferrara (dalla Costiera Amalfitana) e Carlo Negri.

Eletta contestualmente Rappresentare dei Giovani e Vicepresidente CRI Campania Shafna Fernando.

"Grazie a tutti i presidenti che hanno creduto in me e che hanno espresso con il loro voto un indirizzo di continuità del mandato per crescere sempre di più a sostegno del lavoro fin qui fatto. Grazie a tutti e da domani subito a lavoro", ha detto il Presidente Tangredi.