Dicembre fortunato in Campania: nel giro di quattro giorni vinti 30mila euro alla Lotteria Italia

La memoria dell'ex sindaco di Agerola, scomparso nel 2020, vive nel villaggio di Magundu, in Kenya, dove Enzo Sibilla ha fatto costruire 10 banchi con inginocchiatoio per donarli alla comunità, su cui ha apposto la targa con il nome di Tommaso Cuomo. L'iniziativa è nata in occasione della venuta ad Agerola...