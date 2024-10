La Campania alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte: Dieter Richter presenterà il saggio "Amalfitanische Küste"

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 16 ottobre 2024 07:05:18

La Regione Campania, tramite la Fondazione Campania dei Festival, partecipa alla 76esima Frankfurter Buchmesse, il più prestigioso evento internazionale dedicato all'editoria, quest'anno con l'Italia come Paese ospite d'onore. Dal 16 al 20 ottobre, lo stand campano ospiterà incontri con autori, tra cui Patrizia Rinaldi, Maurizio de Giovanni, Viola Ardone e Valeria Parrella, e sarà arricchito da un catalogo digitale che raccoglie le opere delle principali case editrici campane.

Situata nel padiglione 3.1 (stand G704), la Regione Campania si fa promotrice delle bellezze archeologiche e naturali attraverso pubblicazioni di editori tedeschi, aprendo così le porte a nuove collaborazioni culturali e turistiche. Un calendario di incontri, curato dalla direttrice del Goethe-Institut di Napoli, Maria Carmen Morese, mira a stimolare il dialogo tra gli autori del Sud Italia e il pubblico tedesco, con il supporto dei traduttori, veri e propri ambasciatori culturali.

Tra le iniziative, il "Campania BOOK HUB Tour" punta a far conoscere l'editoria campana a livello globale, incentivando le piccole case editrici indipendenti grazie a un catalogo digitale che ne raccoglie le opere, rendendole accessibili ai mercati esteri per nuove partnership e opportunità di business. Tra gli editori presenti nel catalogo, spiccano D'Amico Editore,Marotta&Cafiero e Guida Editori, rappresentando l'eccellenza editoriale campana.

Gli appuntamenti:



GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 12:00

Esperimenti di sincronicità

Viola Ardone in dialogo con la sua traduttrice Esther Hansen

A proposito di Was wissen sie vom Freisein (Oliva Denaro, Einaudi) e Ein Zug voller Hoffnung (Il treno dei bambini, Einaudi) pubblicati da C. Bertelsmann

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 14:30

Giallo di Napoli

Il fascino del genere noir sul pubblico tedesco: Patrizia Rinaldi in dialogo con Ulrike Schimming

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 15:00

Traduzione, cultura e memoria

Presentazione di Der Bauch von Neapel (Il ventre di Napoli) di Matilde Serao

Intervengono l'editore Lothar Wekel (direttore ed. Römerweg/Marix), la curatrice della collana Perlen Klaudia Ruschkowski e la traduttrice Ulrike Schimming

Saluto di Alessandro Russo, segretario generale della Fondazione Campania dei Festival

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 15.45

Esperimenti di sincronicità

Titti Marrone in dialogo con la sua traduttrice Klaudia Ruschkowski

A proposito diBesser nichts wissenpubblicato da Marix (Meglio non sapere, Feltrinelli) il libro sulla vera storia di tre bambini italiani nel 1945, in uno dei momenti più bui della storia umana

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 16:30

Traduzione, cultura e memoria

Ruggero Cappuccio in dialogo con l'editore Wolfgang Hörner (Galiani Verlag) e l'autore Tobias Roth.

A proposito del volume Welt der Renaissance: Neapel (it. Mondo del Rinascimento: Napoli). L'antologia tedesca raccoglie le migliori liriche dell'Umanesimo napoletano da Boccaccio a Sannazzaro. Letture delle poesie di Giovanni Pontano e Laura Terracina, poetessa e attivista ante litteram per i diritti delle donne

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 11:00

Esperimenti di sincronicità

Valeria Parrella in dialogo con la sua traduttrice Verena von Koskull

A proposito delle sue opere, edite in Germania da Hanser e del romanzo Fortuna, ambientato nell'antica Pompei e non ancora tradotto in Germania

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 12:00

Traduzione, cultura e memoria

Con Dieter Richter, studioso, saggista, esperto del Grand Tour, cittadino onorario di Amalfi

L'autore incontrerà il pubblico per un firmacopie del saggio Amalfitanische Küste, edito da Wagenbach



SABATO 19 OTTOBRE

Padiglione 3.1, stand G704

Ore 12:30

Giallo di Napoli

Maurizio de Giovanni in dialogo con la traduttrice Susanne van Volxem

A proposito del successo della narrativa poliziesca italiana nel mercato librario tedesco



DOMENICA 20 OTTOBRE

Zentrum Wort (Padiglione 4.1, stand F21)

Ore 11:00

Traduzione, cultura e memoria

Una conversazione tra l'editore Piero Salabè (Hanser), la traduttrice Anna Leube e l'editore napoletano Raimondo Di Maio (Dante&Descartes) sull'opera di Domenico Rea e l'attualità dei suoi libri.

Saluti diAnnette Kopetzki (VdÜ, Associazione Nazionale dei Traduttori in Germania)

Questa partecipazione non è solo una vetrina per l'editoria campana, ma rappresenta un ponte verso la Germania e l'Europa, unendo scrittura, musica e tradizione in una celebrazione del patrimonio culturale campano.