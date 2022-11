Ravello, mamma cinghiale con i suoi cinque cuccioli a spasso in località Carramone

Inserito da (Admin), lunedì 7 novembre 2022 22:02:37

Ultimo aggiornamento lunedì 7 novembre 2022 22:02:37

Mamma cinghiale, seguita da cinque, a passeggio sulla provinciale che collega Chiunzi a Ravello, in località Carramone, zona in cui sono sempre più molto frequenti gli avvistamenti di questi animali.

A notare la cucciolata, poco prima delle 20 di questa sera, è stata una residente, Filly Di Costanzo, mentre rientrava a Ravello con la sua famiglia: "E' stata una grande emozione. Non è la prima volta che incontro un cinghiale ma non avevo mai visto una cucciolata intenta a succhiare il latte dalla mamma, incurante della mia presenza. Ho avuto anche il tempo di scendere dall'auto e scattare diverse foto, chiaramente senza avvicinarmi troppo.»

Il nostro invito è di fare attenzione e di circolare con prudenza su tutto il tratto, non solo per la presenza dei cinghiali ma anche e soprattutto per le condizioni del manto stradale.

Speriamo che la mamma si allontani con i suoi piccoli che, sull'asfalto, potrebbero essere investiti o causare incidenti ancora più gravi.