Da 6 anni irregolare in Italia, pluripregiudicato espulso dalla Questura di Salerno

Nonostante i diversi ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi nei suoi confronti, da marzo ad agosto del 2022, non aveva mai lasciato l'Italia.

Oggi, la Questura di Salerno ha eseguito un'espulsione nei confronti di T. M., 22enne senegalese, già irregolare nel nostro Paese da più di sei anni.

Durante i sei anni di permanenza nel nostro Paese la sua condotta è stata pericolosa per la società, avendo compiuto numerosi reati di particolare allarme sociale in provincia di Salerno: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, furto con strappo, furto in abitazione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Dopo gli accertamenti di rito, la Polizia di Stato ha provveduto ieri ad accompagnare lo straniero irregolare presso il centro di Permanenza Temporanea di Bari Palese ove sarà trattenuto lo stretto tempo necessario per organizzare il volo di rimpatrio verso il Senegal ove troverà i locali agenti di Polizia di Frontiera ad attenderlo.