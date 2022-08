A bordo di uno scooter tenta il sorpasso a destra di un bus , lievemente ferito

Un incidente è avvenuto ieri notte a Maiori, in località Costa d'Angolo, dove due uomini a bordo dei rispettivi scooter si sono "toccati" finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto immediati i soccorsi del 118: per entrambi, residenti in Costiera Amalfitana, è stato necessario il ricovero in ospedale....