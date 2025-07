Vietri sul Mare, pistola carica e con matricola abrasa trovata in casa: fermato 35enne

Inserito da (Admin), giovedì 10 luglio 2025 16:13:39

Una pistola a tamburo, carica e con la matricola abrasa, pronta a sparare. È quanto hanno rinvenuto i Carabinieri all'interno di un'abitazione a Raito, frazione collinare di Vietri sul Mare, durante una perquisizione scattata nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A essere fermato e denunciato è un uomo di 35 anni, incensurato e residente nella città della ceramica. L'operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Vietri sul Mare, guidati dal Maresciallo Maggiore Gerardo Varone, sotto il coordinamento del Comandante della Compagnia di Salerno, Maggiore Antonio Corvino.

L'arma, che era detenuta illegalmente, è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia balistica per verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati. Il fermo dell'uomo è stato disposto in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

L'intervento dei Carabinieri rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità, in particolare legati al traffico di droga e alla detenzione illecita di armi. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali collegamenti dell'uomo con ambienti della criminalità organizzata.

Foto di repertorio: armiusate.it