Turista accusa un malore, in spiaggia a Positano arriva l'elisoccorso

Giornata di superlavoro per gli operatori del soccorso del 118. Diversi gli interventi registrati oggi, dalla Statale Amalfitana al Sentiero degli dei.

Sul finire di questo caldo sabato di metà giugno, nel giorno in cui i positanesi festeggiano il loro Santo Patrono, una turista di origine americana ha accusato un malore in spiaggia.

Dalle frammentarie informazioni giunte in redazione, la signora sembrava avvertire un inizio di infarto. Attivata la macchina dei soccorsi, vista l'indisponibilità dell'ambulanza, è stato necessario l'arrivo sul posto dell'elicottero di soccorso. I medici arrivati in spiaggia a Positano con tanto di barella, calata giù con il verricello, dopo un'accurata visita della signora, verificato che non si trattava di un infarto, non hanno ritenuto necessario il suo ricovero.

Nel video allegato le immagini dell'arrivo dei soccorsi.