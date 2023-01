Tramonti: Valico di Chiunzi di nuovo percorribile dopo forte grandinata

Ieri, 17 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana (SA) hanno tratto in arresto un uomo, E. A., indiziato di furto commesso in un bar cittadino. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso, nella sua auto, di arnesi da scasso, un apparecchio cambia soldi e cinque contenitori di monete...