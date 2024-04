Tentativi di truffe agli anziani a Positano, attenzione in tutta la Costiera Amalfitana

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 20 aprile 2024 08:48:39

Da ieri, a Positano, sono in atto tentativi di truffe agli anziani.

I metodi utilizzati dai truffatori sono variegati ma mirano tutti a sfruttare la buona fede e la vulnerabilità delle persone anziane.

Il Comune di Positano lancia un appello ai cittadini a rimanere estremamente vigili e a non cadere nelle reti di questi disonesti individui. I truffatori si spacciano per familiari al telefono e fanno richieste in denaro in cambio di consegne di pacchi, presentandosi poi alla porta travestiti da corrieri.

È fondamentale che i familiari informino gli anziani della comunità riguardo a questi pericoli e li esortino a essere estremamente cauti in qualsiasi situazione sospetta.

In caso di ricezione di telefonate o visite a casa sospette, si raccomanda di agire prontamente e di contattare immediatamente le forze dell'ordine.

Attenzione anche negli altri paesi della Costiera Amalfitana.

Solo attraverso una stretta collaborazione tra le autorità e la comunità, si possono combattere efficacemente queste pratiche nefande e proteggere i più vulnerabili.