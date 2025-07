Sequestrati beni per 2,7 milioni a ex dipendente infedele della Provincia di Salerno

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 25 luglio 2025 17:22:04

Nella giornata di oggi, 25 luglio 2025, i militari della Guardia di Finanza dei Comandi Provinciali di Salerno e Potenza hanno eseguito un sequestro di prevenzione a carico di un 66enne ex Istruttore Contabile dell'Ufficio Finanziario della Provincia di Salerno. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a 2,7 milioni di euro.

Il sequestro, disposto dal Tribunale della Prevenzione, riguarda 7 immobili e 2 terreni a lui riconducibili: egli avrebbe avuto, nel periodo tra il 2005 e il 2012, un tenore di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali. Tra i beni sequestrati figurano una villa su tre livelli a Salerno e una villetta al mare a Montecorice.

L'ex funzionario è stato coinvolto in più procedimenti penali - tuttora in corso - per reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui il caso delle cosiddette "Strade Fantasma", denunciato per la prima volta dall'allora sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

La misura applicata rientra tra le prime applicazioni del Codice Antimafia in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, estendendo l'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale anche ai funzionari pubblici sospettati di arricchimento illecito.

Il provvedimento, si precisa, non è definitivo ed è soggetto a impugnazione.

(Foto: Massimiliano D'Uva)