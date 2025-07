Salerno, estradato dall'Albania latitante condannato a 25 anni: si era finto morto negli USA

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 25 luglio 2025 18:00:29

È atterrato nei giorni scorsi all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Tirana (Albania) e scortato dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, un 56enne albanese latitante da oltre vent'anni, condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione.

Il provvedimento di estradizione è stato eseguito in forza di un ordine emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, a seguito di una sentenza definitiva per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali, detenzione illegale di armi e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe ricoperto un ruolo apicale in un'organizzazione criminale attiva tra il Sud America, l'Italia e l'Albania, specializzata nel traffico internazionale di droga. È ritenuto, inoltre, responsabile di un sequestro di persona avvenuto in Piemonte negli anni '90, e di aver cooperato con una rete dedita al traffico di eroina nella provincia di Salerno, operativa tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotta dalla Squadra Mobile locale, aveva portato alla disarticolazione del sodalizio criminale, ma il 56enne era riuscito a sfuggire all'arresto, facendo perdere le proprie tracce per oltre due decenni.

Successivamente, era stato localizzato negli Stati Uniti, dove viveva sotto falsa identità, simulando il proprio decesso e utilizzando documenti falsi. Attraverso l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale Interpol e la collaborazione con le autorità statunitensi, il destinatario del provvedimento, nel marzo dello scorso anno, era stato espulso verso l'Albania e, giunto presso l'aeroporto di Tirana, era stato tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali, con l'ausilio del Reparto Speciale (R.E.N.E.A.) della Polizia albanese.

L'operazione si inserisce nel programma "Wanted" del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, finalizzato alla localizzazione e cattura di soggetti di elevato profilo criminale, grazie al supporto delle forze di polizia estere e della rete internazionale di cooperazione.

Il 56enne si trova ora in carcere, dove dovrà scontare la pena residua per i gravi reati commessi.