Sciame sismico a Pozzuoli, partiti i Vigili del Fuoco da Salerno dopo la scossa di magnitudo 4.4

È ancora in corso ai Campi Flegrei lo sciame sismico iniziato all'1.25 con la scossa di terremoto di magnitudo 4.4. La scossa è stata avvertita chiaramente nei comuni dell’area flegrea, nel centro e in provincia di Napoli. Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, il fenomeno è legato al rapido sollevamento del suolo, la cui velocità è recentemente triplicata, passando da 1 a 3 centimetri al mese.

Dall’inizio dello sciame sismico, sono stati registrati almeno 20 terremoti, di cui 7 di magnitudo superiore a 1.0. I danni più significativi si segnalano a Bagnoli, dove il crollo di calcinacci ha interessato diverse abitazioni e la chiesa di Sant’Anna, il cui campanile sarà sottoposto a verifiche strutturali approfondite. Nella stessa area, una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo il cedimento di un controsoffitto.

Da molti palazzi, a Bagnoli e nei comuni dell'area flegrea, si sono staccati calcinacci, che sono caduti in strada e sulle auto, in alcuni casi sfondando i vetri. Nelle abitazioni si registrano crepe sulle pareti, libri caduti a terra, piatti rotti e porte scorrevoli bloccate.

Moltissime persone sono scese in strada preoccupate e hanno postato commenti densi di allarme sui social. In tanti, a Pozzuoli e Bacoli, hanno deciso di trascorrere la notte in auto.

I Vigili del Fuoco hanno operato tutta la notte per soccorrere cittadini rimasti intrappolati nelle loro abitazioni a causa di porte bloccate dalle scosse. Squadre di supporto sono partite anche da Salerno su richiesta della Direzione Regionale per intensificare le verifiche a Bagnoli e nelle zone limitrofe. Ad oggi, sono state effettuate 40 ispezioni di stabilità tra Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, mentre restano in attesa di intervento circa 70 richieste di verifica.

Le squadre tecniche dell’Anas hanno condotto controlli su ponti e viadotti dell’area interessata, monitorando la statale 7 Quater Via Domitiana, la statale 686 di Quarto, la statale 162dir e altre infrastrutture tra Napoli, Pozzuoli e Giugliano in Campania. Le ispezioni, estese anche alla statale 145 Sorrentina e alla statale 268 del Vesuvio, non hanno rilevato danni strutturali.

In risposta all’emergenza, il Comune di Napoli ha immediatamente attivato la protezione civile, predisponendo due aree di attesa in viale della Liberazione e in piazzale Ippodromo, oltre a un’area di accoglienza nella sede della Municipalità 10 in via Acate. Il sindaco Gaetano Manfredi ha partecipato a una riunione convocata dalla Prefettura per coordinare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione.

Gli esperti dell’INGV sottolineano che la crisi bradisismica in corso sta mostrando un’ulteriore intensificazione rispetto al 2023, pur non rilevando al momento segnali di magma a bassa profondità, condizione considerata un’indicazione di un’eventuale eruzione. Resta comunque alta l’attenzione su un fenomeno che, secondo gli scienziati, è imprevedibile nella sua evoluzione e nei suoi effetti sulla popolazione.

