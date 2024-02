Rapinarono diverse attività per un bottino di 30mila euro, arrestati due giovani a Salerno

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un quattordicenne di Salerno in flagranza di reato per detenzione illecita e spaccio di hashish. L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli per contrastare lo spaccio e il consumo di droga...