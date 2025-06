Prignano Cilento in fiamme: dieci ettari di macchia mediterranea e uliveti distrutti

Inserito da (Admin), sabato 7 giugno 2025 20:42:00

Un vasto incendio boschivo sta interessando da questo pomeriggio l'area collinare di Prignano Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo, interessano un'area molto vasta, di circa dieci ettari di macchia mediterranea e uliveti.

Sul posto stanno operando da diverse ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, supportati da un'autobotte, per contenere il fronte del fuoco che minaccia anche la viabilità locale e alcune abitazioni sparse. Le operazioni di spegnimento a terra si sono però rivelate particolarmente difficoltose a causa della conformazione impervia del terreno e della densa coltre di fumo che avvolge la zona.

Per fronteggiare l'emergenza, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco ha richiesto l'intervento di un elicottero antincendio, che sta effettuando lanci mirati di acqua per circoscrivere i focolai più estesi. Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco documentano la drammaticità dell'intervento in corso: lingue di fuoco alte diversi metri, fumo denso visibile a chilometri di distanza e squadre impegnate senza sosta.

Non si registrano al momento feriti né evacuazioni, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Le autorità locali invitano la popolazione a evitare spostamenti nelle aree interessate e a segnalare eventuali nuovi focolai.

L'incendio a Prignano Cilento si inserisce in un quadro di allerta generale per il rischio incendi boschivi che, con l'arrivo dell'estate, torna a minacciare il patrimonio ambientale della regione Campania.