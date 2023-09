Praiano, masso si stacca da costone lungo la SS 163 e colpisce auto: illesa donna /FOTO

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 6 settembre 2023 12:17:13

Un masso è caduto dal costone roccioso adiacente la Statale Amalfitana, all'altezza di Praiano, e ha coinvolto un'automobile in transito.

È accaduto stamattina, poco prima delle 11.30, nella curva prima del rettilineo che conduce al distributore di carburanti della Q8.

La donna all'interno dell'auto, una giovane di Maiori, è illesa.

Sul posto la Polizia Municipale di Conca dei Marini, guidata dal Comandante Andretta, e l'ANAS, competente per la strada.

Non si escludono provvedimenti per un'eventuale messa in sicurezza.